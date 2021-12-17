Варшава, , 14:20 — REGNUM Сейм Польши принял бюджет на 2022 год. За проголосовали 230 депутатов, против 222, никто не воздержался. Об этом сообщает Polskie Radio.

Бюджет JPhotoStyle.com

Правительство прогнозирует, что доходы государства составят 481 млрд злотых (более 100 млрд евро), а расходы — 512 млрд злотых (более 110 млрд евро). Максимальный дефицит должен составить 30,9 млрд злотых (более 6,5 млрд евро). Экономический рост в следующем году, по прогнозам правительства, должен составить 4,6%, а государственный долг — 56,6%.

Оппозиция намеревалась отклонить законопроект, ссылаясь на то, что представленные там предложения нереальны, в частности, уровень прогнозируемой инфляции. Эти обвинения отклонил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, правительство «сделает все, чтобы защитить граждан от высокой инфляции». С этой целью, напомнил премьер-министр, был разработан Антиинфляционный щит.