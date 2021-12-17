Воронеж, 17 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, один ранен в результате лобового столкновения двух автомобилей в Воронежской области 17 декабря, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 12:25. На 17 километре автодороги «Павловск-Верхний Мамон» на территории Верхнемамонского района лоб в лом столкнулись «Лада Веста» и «Лада Гранта». В результате аварии погибли четыре человека, ещё один госпитализирован с травмами.

Полиция начала проверку по факту аварии, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.