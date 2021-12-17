Москва, , 14:30 — REGNUM Блогер Лунаком (настоящее имя — Эвелина Тарханова) рассказала подписчикам о своём расставании с молодым человеком Владом. Она опубликовала серию роликов в историях личного Instagram-аккаунта 17 декабря.

Блогер Лунаком (Эвелина Тарханова) Скриншот с YouTube

«Я как-то обещала не плакать в историях и я очень долго сдерживала это обещание», — начала блогер. «Мы расстались дней пять назад. Мы по отдельности — замечательные люди, заботливые, милые и добрые. Но, когда мы вместе, мы ругаемся», — объяснила причину своих слёз Лунаком.

Ранее Лунаком в одном из интервью рассказала об обмане со стороны блогера Инстасамки (Дарья Зотеева). По словам Тархановой, ещё до своей популярности она просила Зотееву прорекламировать за 2 тыс. рублей её аккаунт у себя в Instagram, однако та взяла деньги, но не выполнила обещание.

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