Ташкент, 17 декабря, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Узбекистан и Южная Корея подписали ряд двусторонних документов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

В частности, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Южной Кореи Мун Чжэ Ин приняли Совместное заявление об углублении отношений особого стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Республикой Корея.

«В этом документе отражены вопросы всестороннего развития взаимовыгодного сотрудничества, широкого празднования 30-летия установления дипломатических отношений, укрепления дружбы между нашими народами», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «цифровизация, «зеленая» экономика и реализация сильной социальной политики определены тремя главными направлениями особого стратегического партнерства.

Также подписаны межправительственное соглашение в области здравоохранения, программа сотрудничества с Корейским агентством международного сотрудничества на 2022−2024 годы, программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2022−2024 годы, а также меморандумы о налаживании диалога в сфере энергетики, о сотрудничестве по развитию «умных» городов, о финансировании по линии Фонда содействия экономическому развитию, в области редких металлов, меди и их сплавов.

«Также в рамках визита были подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере информационных технологий и в области «умного» сельского хозяйства, соглашение о поставке медицинского оборудования с участием корейского Фонда экономического развития», — говорится в сообщении.