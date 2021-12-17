Томск, , 14:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявили у 195 человек, за весь период пандемии — у 59 594. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в областном оперативном штабе.

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Общее число выздоровевших в Томской области на сегодняшний день — 43 996 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 308 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Томской области выявили 194 носителя коронавируса, выздоровели 287 человек.

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