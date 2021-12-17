Цуг, Швейцария, 17 декабря 2021, 14:23 — REGNUM Вторая нитка газопровода «Северный поток ‑ 2» постепенно заполняется газом, об этом сообщает 17 декабря пресс-служба оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG.

Газопровод «Северный поток — 2»
Газопровод «Северный поток — 2»
© Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin

Ранее успешно завершились пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

«Аналогично процедуре, проведённой по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объёма и давления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сертификация проекта «Северный поток — 2» приостановлена, так как германский регулятор потребовал наличие у компании-оператора дочернего подразделения в ФРГ. Пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков заявил 17 декабря, что российские власти не ставят каких-либо сроков по введению в эксплуатацию газопровода, так как это вопрос германского регулятора.

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