Москва, 17 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Власти России стоят на распутье в отношении формирования позиции по будущему криптовалют в нашей стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM партнёр компании Noa Circle Давыдов Эдуард.

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«С одной стороны, опыт Запада, где даже консервативным пенсионным фондам некоторых стран государство позволяет инвестировать в криптовалюты часть своего портфеля, а с другой стороны, опыт Востока, где Китай полностью запретил оборот криптовалюты в любой форме.

Разумеется, запрещать гораздо проще, чем принимать профильное законодательство и обеспечивать правовой механизм гражданских правоотношений связанных с криптовалютами.

В настоящее время криптовалюты находятся в серой законодательной зоне и криптоэнтузиасты уже сталкиваются с проблемами отсутствия чётких правил оборота криптовалюты.

В этой связи они вынуждены структурировать свою деятельность через другие юрисдикции и планировать своё налоговое резиденство.

Если Россия пойдёт по пути полного запрета, то мы увидим вынужденную миграцию в другие, более лояльные к криптовалютам юрисдикции», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России может запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков, связанных с большим количеством транзакций, которые могут быть использованы для «отмывания» денег или финансирования терроризма.

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