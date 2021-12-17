Москва, , 14:16 — REGNUM Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности.

Флаги России и НАТО Mailtoanton

Как говорится в документе, любой участник соглашения может выйти из него, направив депозитарию соответствующее уведомление. Действие договора прекратится через 30 дней после получения депозитарием уведомления.

Согласно проекту, страны Североатлантического альянса обязуются исключить присоединение к военному блоку Украины. Также Пентагон должен принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, входивших в СССР.

Кроме того, НАТО должно отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Туркестана.

Также Россия и альянса дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс оставил без ответа все предложения по деэскалации, сделанные Россией, и не представил конкретных идей по возобновлению работы Совета Россия-НАТО.

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