Санкт-Петербург, 17 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Петербурге неадекватный таксист распылил баллончик и несколько раз ударил по лицу попросившую остановиться у банкомата пассажирку. Об этом 17 декабря сообщает телеканал «78».

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Очередной инцидент с таксистом произошел вечером 16 декабря на проспекте Большевиков в Невском районе Петербурга. 36-летняя пассажирка попросила таксиста остановиться у банкомата, чтобы снять наличные деньги, однако мужчина воспринял просьбу неадекватно. По словам пострадавшей, он начал нервничать, кричать, а также дважды вскользь ударил её по лицу и распылил газовый баллончик в лицо.

«Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого, им оказался 54-летний местный житель. Он не стал отрицать вину, заявив, что «немного перенервничал». Мужчину доставили в отделение полиции, баллончик у него изъяли», — говорится в сообщении.

Напомним, это не первое подобное происшествие с таксистом в Петербурге. Вечером 10 декабря водитель такси, гражданин Азербайджана, убил одного и тяжело ранил второго пассажира, которые попросили остановиться у банкомата, чтобы снять наличные для оплаты проезда. Спустя два дня преступник был задержан в другом регионе и доставлен в Петербурге, он помещен в СИЗО.