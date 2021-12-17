Тбилиси, , 14:14 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили поддерживает призыв действующего президента республики Саломе Зурабишвили к национальному примирению враждующих политсил в стране. Об этом бывший грузинский лидер заявил в письме, опубликованном на его странице в соцсети Facebook.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отреагировал на выступление президента на предновогоднем приёме, на который были приглашены лидеры партий. Зурабишвили призвала лидеров правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции начать слушать друг друга и адекватно воспринимать правду.

«Хотя я считаю, что ключом к освобождению и развитию страны является последовательный и мирный народный протест, в то же время из моей тюремной камеры я приветствую предложение диалога», — говорится в заявлении.

Саакашвили отметил, что Зурабишвили точно и объективно оценила ситуацию в стране. При этом лидеры основанной экс-президентом партии «Единое национальное движение» (ЕНД) отказались прийти на президентский приём.

Напомним, в Грузии на протяжении нескольких лет наблюдается противостояние между правящей «Мечтой» и ЕНД. Лидеры обеих полит сил обвиняют оппонентов в неконструктивной политике и преступлениях. Это две самые крупные силы в стране. После заключения в тюрьму вернувшегося на родину Саакашвили ситуация ещё больше накалилась.

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