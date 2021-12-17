Москва, 17 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Госдума в основном, втором чтении приняла законопроект, позволяющий наказывать неплательщиков алиментов даже при частичных минимальных выплатах, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Поправки в КоАП позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Административное наказание по ст. 5.35.1 КоАП наступает за неуплату алиментов в течение двух месяцев. Штраф составит до 20 тыс. рублей, предусмотрены и другие виды наказания.