Мюнхен, Германия, , 14:12 — REGNUM Издатель Kalypso Media и студия Realmforge назвали дату релиза версии игры Tropico 6 для консолей нового поколения. Об этом 17 декабря сообщает портал Gematsu.

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Обновлённая Tropico 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S 10 марта 2022 года. Разработчики отметили, что игра будет поддерживать разрешение 4K, улицы островов в ней станут более оживлёнными, а панорамные виды — более красивыми. Кроме того, Tropico 6 получит дополнительный контент под названием «Лама с Уолл-стрит», а также набор El Prez Pack с новой миссией, новыми зданиями, элементами дворца и нарядами El Presidente.

Напомним, релиз Tropico 6 состоялся 6 марта 2019 года на ПК и консолях PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Игра выполнена в жанрах экономической стратегии и политического симулятора.

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