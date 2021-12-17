Липецк, , 14:12 — REGNUM В правоохранительные органы планируется передать материалы о поведении депутата Липецкого облсовета Александра Ушакова (КПРФ) во время исполнения гимна Российской Федерации на третьей сессии облсовета. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета 17 декабря. Ситуация обсуждалась на комиссии облсовета по вопросам депутатской этики и соблюдению регламента.

Партитура Государственного Гимна РФ Дарья Драй © ИА REGNUM

«Как отметил председатель комиссии Максим Толстопятов, при закрытии очередной сессии во время звучания гимна Российской Федерации парламентарий Ушаков вел себя неподобающим образом, исполнял гимн СССР. Сессия областного Совета транслировалась в сети Интернет в прямом эфире», — говорится в пресс-релизе.

Председатель фракции КПРФ в Липецком облсовете Сергей Токарев пояснил, что поведение Ушакова — это реакция на «ту провокацию, которая была представлена депутатом Емельяновым».

В результате комиссия приняла решение направить материалы по факту нарушения депутатом Александром Ушаковым положений закона «О Государственном гимне Российской Федерации» в Управление МВД России по Липецкой области для рассмотрения и принятия решения, а также информацию в прокуратуру для сведения. В поддержку этого решение проголосовали также коллеги депутата Ушакова по фракции.

Отметим, что на том же заседании комиссия вынесла предупреждение депутату Анатолию Емельянову (ЛДПР) в связи с его высказываниями в отношении Владимира Ленина.