Липецк, 17 декабря, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В правоохранительные органы планируется передать материалы о поведении депутата Липецкого облсовета Александра Ушакова (КПРФ) во время исполнения гимна Российской Федерации на третьей сессии облсовета. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета 17 декабря. Ситуация обсуждалась на комиссии облсовета по вопросам депутатской этики и соблюдению регламента.

Дарья Драй ИА REGNUM Партитура Государственного Гимна РФ

«Как отметил председатель комиссии Максим Толстопятов, при закрытии очередной сессии во время звучания гимна Российской Федерации парламентарий Ушаков вел себя неподобающим образом, исполнял гимн СССР. Сессия областного Совета транслировалась в сети Интернет в прямом эфире», — говорится в пресс-релизе.

Председатель фракции КПРФ в Липецком облсовете Сергей Токарев пояснил, что поведение Ушакова — это реакция на «ту провокацию, которая была представлена депутатом Емельяновым».

В результате комиссия приняла решение направить материалы по факту нарушения депутатом Александром Ушаковым положений закона «О Государственном гимне Российской Федерации» в Управление МВД России по Липецкой области для рассмотрения и принятия решения, а также информацию в прокуратуру для сведения. В поддержку этого решение проголосовали также коллеги депутата Ушакова по фракции.

Отметим, что на том же заседании комиссия вынесла предупреждение депутату Анатолию Емельянову (ЛДПР) в связи с его высказываниями в отношении Владимира Ленина.