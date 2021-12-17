Москва, , 14:11 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об идентификации зрителей на спортивных мероприятиях, так называемом «паспорте болельщика», передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования.

Аналогичный документ использовался при проведении чемпионата мира в России в 2018 году.

Также регламентируются вопросы оформления и учета персонифицированной карты, устанавливаются основания отказа в ее оформлении и приостановления ее действия.

Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

В Госдуме видят риски: снижение потока спортивного туризма, снижение числа болельщиков и зрителей — на 50%, а также рост цен на билеты на соревнования из-за необходимости внедрения новой процедуры контроля.

Там также обратили внимание на то, что узнать об аннулировании документа возможно только после покупки билета.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Госдумы от КПРФ просят Мишустина отказаться от FAN ID