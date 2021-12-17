Подольск, Московская область, 17 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Подольске. Об этом 17 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 94 человека. Следом за Подольском идет Балашиха, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 93 человек. На третьем месте расположилось Пушкино, где COVID-19 диагностировали у 84 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1452 новых случая COVID-19.