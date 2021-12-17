Москва, 17 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Российские власти не ставят каких-либо сроков по введению в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», это вопрос германского регулятора. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 17 декабря журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это вопрос исключительно регулятора», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он прокомментировал сведения о том, что регулятор — Федеральное сетевое агентство ФРГ — не примет решение о сертификации оператора газопровода в первой половине 2022 года. По словам Пескова, компания продолжает переговоры с регулятором, процесс сертификации идёт.

«Не нам прогнозировать, когда она произойдет», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, условие для запуска газопровода «Северный поток — 2» — одобрение германского регулятора. Для этого оператору Nord Stream 2 AG, имеющему штаб-квартиру в Швейцарии, нужно зарегистрировать дочернее предприятие в Германии.

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