Москва, 17 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Совет Думы 20 декабря обсудит вопрос проведения служебного расследования обстоятельств принятия закона о верификации образовательных интернет-платформ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря сообщили в пресс-службе Госдумы.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Председателю Госдумы Вячеславу Володину представили промежуточный доклад по этому вопросу, и он будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Думы в понедельник», — сообщили в пресс-службе.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила возмущение тем, что «министр просвещения (Сергей Кравцов) включил все свои рычаги, правда, рычаги слабые, чтобы надавать на Совет Федерации, чтобы приняли закон с ошибкой». По мнению Матвиенко, такая ситуация произошла по вине статс-секретаря — замминистра просвещения РФ Андрея Корнеева.

Как отмечается в заключении комитета Совфеда по образованию, науке и культуре некоторые нормы закона содержат техническую ошибку, которая создает внутреннее противоречие и «может привести к проблемам правоприменительного характера, связанным с формированием перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, специальностей и направлений подготовки высшего образования, по которым применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается в принципе».