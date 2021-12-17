Берлин, , 14:08 — REGNUM Телеканал RT начал 16 декабря вещание нового круглосуточного новостного канала на немецком языке — RT DE.

Логотип телеканала RT America

RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы, его новостные студии находится в Москве и в Берлине.

При этом вещание RT на немецком языке должно было начаться еще в 2015 году, однако оно откладывалось из-за бюрократических проволочек, и за этот период коллектив телеканала выстроил систему онлайн-вещания, взаимодействующую с широкой немецко-говорящей аудиторией.

Кроме того, работа RT DE подвераглась цензуре: в сентябре 2021 года видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP), а в день открытия YouTube заблокировал их новый канал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт заявил, что признание полуострова Крым частью российской территории является отвечающим интересам Германии.