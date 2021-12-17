Мадрид, 17 декабря 2021, 14:07 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес поблагодарил и высоко оценил работу Мануэля Кастельса на посту министра высшего образования. Об этом он заявил во дворце Монклоа перед заседанием Совета министров.
Ранее Мануэль Кастельс подал в отставку с должности министра высшего образования Испании по состоянию здоровья.
Вместо Кастельса пост министра высшего образования займёт Жоан Субиратс.
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