Мадрид, 17 декабря, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес поблагодарил и высоко оценил работу Мануэля Кастельса на посту министра высшего образования. Об этом он заявил во дворце Монклоа перед заседанием Совета министров.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Ранее Мануэль Кастельс подал в отставку с должности министра высшего образования Испании по состоянию здоровья.

Вместо Кастельса пост министра высшего образования займёт Жоан Субиратс.