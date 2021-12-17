Челябинск, 17 декабря, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Глава инициативной группы челябинских полицейских Яна Кириллова намерена обжаловать своё увольнение из полиции. Об этом она заявила журналистам.

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Гражданка полагает, что увольнение связано с конфликтом вокруг служебных квартир. Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Челябинска требовали выезда группы полицейских со служебных квартир в доме на ул. Российской, 63. По словам Кирилловой, она не нарушала трудовую дисциплину и имеет множество переработок. Так, за три недели она отработала 223 часа вместо положенных 120 и хотела взять два дня выходных. При этом написала рапорт за пять дней, но в последний момент получила отказ.

«А я не могла их не взять! Я мать-одиночка, мне нужно было быть с ребенком! Как только мне отказали, я зарегистрировала рапорт о служебном споре и уведомила, что беру 2 выходных из положенных мне 10. Они посчитали их прогулами и уволили, заплатив за оставшиеся переработки 262 рубля», — цитирует сотрудницу издание ЕАН.

Женщина собирается подавать в суд. Как сообщало ИА REGNUM, её уволили 16 декабря за грубое нарушение дисциплины. Напомним, группа полицейских борется за то, чтобы сохранить служебные квартиры, предоставленные им в нулевых годах.