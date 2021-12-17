Белгород, 17 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Белгородской области 17 декабря выявлено 297 новых носителей коронавируса — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Обновился рекорд по выздоровевшим — врачи выписали 734 пациента. В летальной статистике семь новых записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Всего в Белгородской области подтверждено 78 316 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 66 802 человека. Скончались от осложнений 1 660 пациентов.

В стационарах проходят лечение 1 718 жителей, в том числе 68 — на аппаратах ИВЛ, амбулаторную помощь получают 8 136 ковид-пациентов, на самоизоляции находятся 18 420 человек.