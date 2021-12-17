Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM В Петербурге планируют ввести оплату мест на платных парковках по минутам. Об этом 16 декабря сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков в эфире телеканала «78».

Зона платной парковки в Петербурге Татьяна Титаева © ИА REGNUM

"В Москве чем выше загруженность парковки, тем выше сумма, цены варьируются так. У нас же тариф часовой — если вам надо поставить автомобиль на 20 минут, вы все равно заплатите за час, что не совсем справедливо, а введение поминутного тарифа решит эту проблему», — сообщил Поляков.

Введение поминутного тарифа оплаты парковки позволит автомобилистам сэкономить значительную часть средств, поскольку один час стоянки легковых авто в Петербурге обходится автомобилистам в 100 рублей. Особенно сэкономят те, кто пользуются услугами платной парковки ежедневно, исключая местных жителей. Для них действуют специальные транспортные разрешения.

Новый тариф могут ввести уже с 1 января 2022 года. Напомним, с начала декабря 2021 года в Петербурге расширилась зона платной парковки, она включила в себе еще 71 улицу Центрального района, в дополнение к 28 улицам, где парковка стала платной еще с сентября 2015 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума расширит возможности бесплатной парковки для инвалидов