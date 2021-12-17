Лозанна, Швейцария, 17 декабря, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Решение об окончательной отмене финала Гран-при по фигурному катанию принял Международный союз конькобежцев (ISU). Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба организации.

Pxhere.com Фигурное катание

Финал серии Гран-при должен был пройти с 9 по 12 декабря в Осаке (Япония).

2 декабря сообщалось, что турнир не может быть проведён в намеченные сроки, поскольку Япония закрыла границы для иностранцев из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон».

ISU рассматривал возможность перенести финал Гран-при на конец сезона 2021/22, но теперь принял окончательное решение отменить турнир.