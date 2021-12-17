Казань, , 14:25 — REGNUM В Татарии в предстоящие сутки вероятна слабоморозная погода временами с небольшим снегом, с температурами воздуха ночью —1…—6°С, днем — 0…—4°С. По прогнозам регионального управления Гидрометцентра, ночью и днем 18 декабря ожидаются туман и гололёд.

Зима

В ночь на воскресенье, 19 декабря пройдет небольшой снег, температуры понизятся до —6…—11°С. Днем, приближающийся активный западный циклон, существенно изменит погодные условия. Начиная с западных районов республики, ожидаются снег, метель и ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха днем составят —1…—6°С.

В начале следующей недели, 20 декабря под влиянием активного западного циклона будут отмечаться снег, метель и сильный ветер. Температурный фон ночью составит —4…—9°С, днем потеплеет до 0…—3°С. На дорогах местами снежная каша, гололедица.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Чувашии в выходные существенные осадки не прогнозируется. В субботу, 18 декабря ожидается — 1… — 6 градусов мороза, 19 декабря похолодает до — 4… — 9 градусов.

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