Москва, 17 декабря 2021, 14:04 — REGNUM Российские правоохранительные органы с инвара по октябрь 2021 года выявили факты легализации наркодоходов на сумму свыше 400 млн рублей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, Об этом 17 декабря заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Министр также добавил, что повышения раскрываемости преступлений удалось добиться благодаря взаимодействию с подразделениями финансовой разведки.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РоссииВладимир Путинна совещании с постоянными членами Совбеза РФ 3 декабря обсудил проблему подростковой преступности.
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