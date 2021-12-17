Москва, , 14:04 — REGNUM Российские правоохранительные органы с инвара по октябрь 2021 года выявили факты легализации наркодоходов на сумму свыше 400 млн рублей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, Об этом 17 декабря заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост (числа случаев легализации) — почти в два раза», — сказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

Министр также добавил, что повышения раскрываемости преступлений удалось добиться благодаря взаимодействию с подразделениями финансовой разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РоссииВладимир Путинна совещании с постоянными членами Совбеза РФ 3 декабря обсудил проблему подростковой преступности.

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