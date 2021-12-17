Москва, , 14:04 — REGNUM Центральный банк России сегодня, 17 декабря, в седьмой раз повысил ключевую процентную ставку, сразу на один процентный пункт — с 7,5% до 8,5%. Решение совпало с прогнозами аналитиков, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Годовая инфляция потребительских цен в ноябре выросла до 8,4%, а с начала декабря — ещё на 0,12%. Таким образом, действовавшая до сегодняшнего дня ключевая ставка не покрывала инфляцию и, соответственно, уже не выполняла своей функции перенаправления избыточной денежной массы из обращения на депозиты в банки.

Определённый вклад в рост инфляции вносят и предновогодние социальные выплаты из бюджета, хотя, по нашей оценке, их вклад в общий рост инфляции не превышает 0,1 процентного пункта.

Это повышение ключевой ставки ЦБ РФ не последнее, и в I полугодии 2022 года нас, возможно, ожидает как минимум ещё одно повышение ключевой ставки, о чём ЦБ РФ предупредил в пресс-релизе.

Банк России ожидает, что к концу 2022 года инфляция потребительских цен снизится до 4−4,5%, а в будущем будет находиться вблизи прежней цели регулятора в 4% в год.

После повышения ключевой ставки вырастут банковские проценты по депозитам примерно на один процентный пункт — в среднем до 7,5−8,5% годовых, что обрадует вкладчиков.

С другой стороны, повысятся и процентные ставки по кредитам примерно на процентный пункт, что, разумеется, будет невыгодно заёмщикам.

Однако не факт, что темпы роста кредитования сильно замедлятся после повышения ключевой ставки — у граждан нет денег, чтобы, например, приобретать жильё за счёт собственных средств, а не в кредит.

Рубль накануне объявления решения ЦБ РФ по ключевой ставке повышался к доллару и понижался по отношению к евро, а после объявления решения о повышении ставки стал падать и к доллару, и к евро.

Вероятно, это происходит на ожиданиях, что инфляция снизится, по прогнозу регулятора, только к концу 2022 года. На следующей неделе ожидаются колебаний доллара в рамках 73−74 руб., евро — в рамках 83−84 рублей», — считает эксперт.

ИА REGNUM сообщало, Совет директоров Банка России 17 декабря принял решение повысить ключевую ставку с 7,5% до 8,5%.

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