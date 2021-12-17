Ташкент, 17 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил объявить 2022 год «Годом взаимных обменов между Узбекистаном и Республикой Корея», сообщает пресс-служба главы республики.

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Напомним, что в эти дни президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Южной Корее с государственным визитом.

Президентом предложено реализовать проект по организации Музея истории корейцев, а также библиотеки при Доме корейской культуры и искусства в Ташкенте.

«Президент Узбекистана подчеркнул важность развития инновационного сотрудничества между университетами и предложил создать постоянную площадку для их регулярного диалога, провести в следующем году Форум ректоров вузов двух стран», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что одним из локомотивов экономического роста в постпандемический период может стать туристическая отрасль.

«Узбекистан будет поддерживать участие корейских компаний в проектах по строительству гостиниц и инфраструктуры», — говорится в сообщении.