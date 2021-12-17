Новосибирск, 17 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3708 пациентов, в том числе 43 ребёнка. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находится 342 человека. На ИВЛ — 62 пациента», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 3 203 270 тестов на коронавирус.