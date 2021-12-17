Воронеж, 17 декабря, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Резкое похолодание после оттепели прогнозируется в Воронежской области 21 декабря, информацию об этом разместил региональный гидрометеоцентр.

Воронеж

Ещё 17−18 декабря на территории Воронежа сохранится относительно тёплая погода — в районе нуля, не исключены осадки в виде мокрого снега, снега и мороси, а также туман и гололедица на дорогах. 19 и 20 декабря ночная температура опустится до — 3 градусов, днём также будет в районе нуля.

Однако в ночь на 21 декабря резко похолодает — температура воздуха опустится до — 12 градусов, такая же температура сохранится и в дневное время. По данным Росгидрометеоцентра, 22 и 23 декабря днём также будет морозно — −11…−13 градусов, ещё холоднее — до — 17 — в ночные часы.