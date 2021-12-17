Кудрово, Ленинградская область, , 14:11 — REGNUM Прокуратура Ленинградской области выясняет обстоятельства травмирования 10-летней девочки, которую якобы избила мать ее одноклассницы прямо в школе в городе Кудрово. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Жестокое обращение с детьми

Как сообщало агентство «Оперативное прикрытие», около 21:00 мск 16 декабря учащуюся одной из школ города Кудрово госпитализировали из дома в детскую больницу №19 имени Раухфуса в Санкт-Петербурге. У ребенка диагностировали ушиб передней стенки брюшины. По предварительным данным, в школе мать одноклассницы швырнула ее в стену и ударила кулаком в живот.

«По информации в СМИ о госпитализации десятилетней девочки из изобразительного учреждения в Кудрово прокуратурой области организована проверка. В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, деятельности ответственных должностных лиц образовательного учреждения и органов системы профилактики», — уточнили ИА REGNUM в ведомстве.