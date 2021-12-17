Тбилиси, , 14:00 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила на предновогодний приём лидеров политических партий, чтобы призвать их к примирению. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

«Процесс национального примирения начинается, когда стороны слушают друг друга и обмениваются мнениями, продолжается после высказывания правды, понимания правды, а также справедливого подхода. После чего может иметь место примирение», — сказала Зурабишвили в начале приёма.

Она отметила, что готова потратить всё время, оставшееся ей на посту президента, для того, чтобы помочь сторонам конфликта преодолеть политический кризис, разразившийся в стране. Зурабишвили также выступила за то, что этот процесс должен проходить без участия иностранных партнёров, так как они на понимают внутреннюю сущность процессов в Грузии.

Напомним, в Грузии на протяжении нескольких лет наблюдается противостояние между правящей партией «Грузинская мечта» и партией, которая управляла страной при президенте Михаиле Саакашвили — «Единое национальное движение» (ЕНД). Лидеры обеих полит сил обвиняют оппонентов в неконструктивной политике и преступлениях. Представители ЕНД не пришил на приём президента.

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