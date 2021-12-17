Москва, 17 декабря, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, который содержит ряд дополнительных полномочий правительства РФ в туристической сфере, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

ИА REGNUM Госдума

Продлевается на 2022 год действие нормы, наделяющей правительство РФ правом устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий такого переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании.

Также еще на год продлевается норма об особенностях исполнения, изменения и (или) расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно.

Новые полномочия правительства действуют на фоне пандемии коронавируса.