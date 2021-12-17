Красногорск, 17 декабря, 2021, 13:59 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 60 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 17 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября. В эти дни число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Московской области скончались 11 382 человека.