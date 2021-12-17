Кострома, 17 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Костромская областная дума утвердила 14 представителей в новый состав Общественной палаты региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Adm44.ru Общественная палата

В состав Общественной палаты от думы вошли 14 человек, в том числе три «новичка». Это главный врач Костромской областной детской больницы Ольга Баранова, предпринимательница Марина Прудникова, выдвинутая общественной организацией родителей, имеющих детей с диабетом и пенсионер Юрий Батурин от «Союза офицеров».

Из прошлого состава в Общественную палату вошли: директор газеты «Северная правда» Алексей Андреев; председатель костромского отделения «Всероссийского общества глухих» Роза Березовская; аудитор Алла Брагина; методист костромского центра обеспечения качества образования Галина Власова, председатель организации «Инвалидов войны в Афганистане и военной травмы» Вячеслав Доронин.

Кроме них членами консультативного органа вновь стали: гендиректор частного Центра амбулаторной хирургии Максим Кубылькин; пенсионеры Владимир Лукьянов и Вячеслав Филиппов; председатель Костромского областного союза женщин Галина Попова; юрист Олег Промптов; заведующий травматолого-ортопедическим отделением городской больницы Костромы Андрей Торшилов. Предприниматель Дмитрий Толканица, предложенный общественной организацией «Народная инициатива», в ОП по итогам рейтингового голосования не прошёл.

Напомним, полномочия совещательного органа VI созыва истекают весной 2022 года. Формирование новой ОП находится в завершающей стадии. Четырнадцать членов палаты утверждает заксобрание, ещё столько же представителей в ближайшее время должен согласовать губернатор региона. Оставшихся 14 участников, а также председателя ОП, его заместителей утвержденные члены выберут в апреле будущего года. Срок полномочий нового созыва составит три года.