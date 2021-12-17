Нарьян-Мар, 17 декабря, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе с 2000 года не было закрыто ни одного стоматологического кабинета. Об этом ИА REGNUM сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Белоусова Ирина.

Василий Иванов ИА REGNUM Кабинет стоматолога-терапевта

По её словам, оказывают стоматологическую помощь населению два государственных учреждения — Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника, имеющая 12 стоматологических кресел в г. Нарьян-Маре, 10 стоматологических кресел в лечебно-профилактических участках сельских поселений и 3 кресла в Центральной районной поликлинике Заполярного района. В больницах райцентров НАО имеются 10 стоматологических кабинетов, по стоматологическому кабинету работает в одной школе и одном детском саду.

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Заместитель начальника управления заявила, что в НАО нет наземного транспортного сообщения с населёнными пунктами округа, и необходимость в мобильных кабинетах отсутствует. Тем не менее, имеется передвижная стоматологическая бригада.

Записаться к стоматологу можно за день до приёма, неотложная помощь оказывается в день обращения, уточнила она.