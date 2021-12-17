Сыктывкар, , 13:57 — REGNUM Родители дошкольников смогут посетить новогодние утренники в детских садах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве образования и науки.

Пресс-служба Заксобрания Камчатки

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

«Проведение утренников разрешено в рамках одной дошкольной группы или одного класса с приглашением одного родителя на каждого ребенка», — уточнили в ведомстве.

На входе в детский сад и школу взрослые должны будут проверить температуру. Тем, кто будет присутствовать на утренниках, обязательно соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми изменили правила действия медсертификатов.