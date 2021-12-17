Москва, 17 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 17 декабряпримет участие в работе юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства примет участие в обсуждении сотрудничества бизнеса и власти в среднесрочную перспективу до 2025 года. Также будут подведены итоги деятельности объединения в 2018 — 2021 годах.

Участники съезда обсудят предсказуемость делового климата, инвестиционную активность бизнеса, участие бизнеса в реализации национальных проектах и социально-экономическом развитии России.