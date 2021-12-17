Душанбе, 17 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Таджикистан приняла поправки к закону «Об естественных монополиях», регламентирующие своевременную публикацию информации о новых тарифах на товары (работы, услуги) на веб-сайтах субъектов естественных монополий. Об этом сообщает «Азия Плюс».

Таджикистан

Согласно поправкам, за десять дней до принятия окончательного решения об утверждении тарифов на товары (работы, услуги) субъекта естественной монополии проводятся публичные обсуждения.

Издание сообщает, что реестр субъектов естественной монополии Таджикистана содержит 30 субъектов, большинство из которых управляются государством.

Монополии являются либо государственными предприятиями, либо акционерными компаниями, полный или контрольный пакет акций (более 50% акций) которых находится у правительства.

Естественная монополия — состояние рынка товаров (работ, услуг), при котором создание конкурентных условий для удовлетворения спроса на определенный вид товаров (работ, услуг) невозможно или экономически нецелесообразно в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объёма производства).