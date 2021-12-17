Москва, , 13:53 — REGNUM Россия может признать республики Донбасса уже в феврале 2022 года. Такое мнение 17 декабря в комментарии сайту «ПолитНавигатор» высказал известный российский политолог Сергей Марков.

Минские соглашения по-украински Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Россия может провести военную операцию на Украине в случае агрессии вооружённых сил Украины против ДНР и ЛНР и отказа от выполнения «Минских соглашений». И наиболее вероятным политическим ответом будет признание республик Донбасса.

«При этом, я думаю, что это произойдет не до нового года и не в январе, чтобы не сломать нашим китайским друзьям проведение Олимпийских игр. А в феврале, я бы ожидал, что это возможно, если Запад не сформирует выполнение Минских соглашений», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября 2014 года в Минске члены контактной группы, принимая во внимание предложения по разрешению кризиса президентов РФ и Украины, согласовали план мирного урегулирования и достигли договоренности о прекращении огня на юго-востоке страны.

Стороны подписали протокол, предусматривающий незамедлительное прекращение боевых действий, вывод вооруженных формирований и военной техники с территории Украины, мониторинг ОБСЕ ситуации на российско-украинской границе, освобождение всех заложников и др.

Отдельно было прописано обязательство киевских властей провести децентрализацию власти и проведение досрочных местных выборов.

О том, что Украина выходит из Минских соглашений свидетельствует не только постоянное нарушение режима прекращения огня и стягивание военной техники на подступах к республикам, но и законопроект «О государственной политике переходного периода». В случае его принятия Росия признается оккупантом и агрессором, а государственным органам и должностным лицам Украины юридически будет запрещено согласовывать и исполнять принятые обязательства.

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