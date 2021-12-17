17 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 15:15 — REGNUM



Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

На этой неделе (13−17 декабря) нефтяные контракты торговались в нейтральном ключе, находясь в торговом диапазоне на уровнях $72,5−76,3 за баррель Brent. Противоположные по своему влиянию на нефтяной рынок факторы то вызывали негативную реакцию игроков, то возвращали им позитивный настрой, так и не дав окончательно сформироваться какому-либо устойчивому тренду.

Международное энергетическое агентство понизило свои оценки по спросу на 2022 год на 100 тыс. баррелей в сутки. В то же время ОПЕК оставил свой прогноз без изменений.

Но в целом обе организации ждут замедления спроса на 38% и 26% соответственно (МЭА до 3,3 млн баррелей в сутки, ОПЕК до 4,15 млн баррелей в сутки), при этом эксперты единодушны во мнении о повышенной неопределенности из-за невозможности оценить влияние распространения в мире «Омикрон"-штамма COVID-19.

В частности, МЭА ожидает, что в 2022 году предложение на нефтяном рынке будет обгонять спрос, в результате чего будет сформирован профицит, что может быть особенно актуальным в первом полугодии. В перспективе ближайших шести месяцев ОПЕК+ будет ежемесячно увеличивать поставки на 400 тыс. баррелей в сутки, в то время как ограничения, связанные с «Омикрон"-штаммом, могут оставаться в силе. Такая ситуация может привести к тому, что профицит в I квартале 2022 года может достигнуть 1,7 млн баррелей в сутки, по оценкам МЭА. Во II квартале превышение предложения на рынке может вырасти до 2 млн баррелей в сутки, что, очевидно, вызывает и пессимистичные ожидания в отношении цен на нефтяном рынке в ближайшие месяцы.

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Окончательно перехватить инициативу продавцам не дает сохраняющийся сильный спрос, который не позволяет сформировать медвежий тренд на фьючерсном рынке. Так, в прошедшую среду, 15 декабря, минэнерго США опубликовало данные о сокращении запасов нефти в США и рекордных за последний год недельных поставках топлива с НПЗ. Такие данные указывают, что, несмотря на приближение низкого автомобильного сезона и всплеск заболеваемости COVID-19, в США, в крупной стране — потребителе, сохраняется сильный спрос на топливо.

Во многом неоднозначное влияние на рисковые активы оказали итоги заседания ФРС США, прошедшего 15 декабря. По итогам заседания регулятора биржевые индексы и цены на commodities подскочили в цене, несмотря на очевидное ужесточение риторики представителей Федрезерва. Впрочем, рынок, по всей вероятности, ждал куда более жестких заявлений, и риторика Джерома Пауэлла произвела на инвесторов благотворное впечатление и успокоение. Тем не менее угроза дальнейшего ужесточения монетарной политики США и укрепления американской валюты сохраняют свою актуальность для цен на commodities, и на нефть, пожалуй, в первую очередь.