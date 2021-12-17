Красногорск, 17 декабря, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 17 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1452 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 190 случаев больше аналогичного показателя 16 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1262 человек, а днем ранее — у 1739 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 17 декабря в России было выявлено 27 743 новых случая заражения коронавирусом.