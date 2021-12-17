Москва, , 13:52 — REGNUM Достаточно тревожная для всех российских участников рынка криптовалюты новость, на днях была озвучена в СМИ. Центробанк РФ выступил с инициативой о полном запрете покупки и продажи цифровых активов в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUM учредитель цифровой экосистемы DBX Игорь Захаров.

Криптовалюта

«Центробанк занимает позицию полного неприятия криптовалюты, как платежного средства, уже не первый год, стараясь не допустить дальнейшей цифровизации российской экономики.

Наши соотечественники — одни из самых активных участников рынка криптовалютных активов в мире. Поэтому ЦБ РФ всячески пытался, пытается и будет пытаться полностью регулировать финансовые потоки страны, что в мире цифровых денег невозможно.

Конечно, если на территории страны покупка криптовалюты будет запрещена на самом высшем уровне, бороться с такой реакцией правительства и Центробанка будет практически невозможно. Криптовалюта полностью уйдет в теневой сектор и перестанет официально звучать в России.

Но возникает вопрос: кому от этого будет хуже? Российские граждане, как покупали и продавали криптовалюту, так и будут это делать. Помешать этому технически невозможно.

Просто те средства, которые все ведущие государства уже понемногу вводят в оборот официальной финансовой системы, могут взымать с криптовалюты налоги, тем самым улучшая финансовую ситуацию на фоне пандемии коронавируса.

Но ЦБ РФ занял бюрократическую позицию: «Держать и не пущать». Кому от этого будет лучше? Явно, не экономике Российской Федерации», — высказал свое мнение экперт.

Как сообщает ИА REGNUM, СМИ писали, что Центробанка РФ намерен запретить инвестиции в криптовалюты в стране из-за рисков для финансовой стабильности.

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