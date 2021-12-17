Воронеж, , 13:52 — REGNUM Техническое открытие парка «Орлёнок» в центре Воронежа, который был закрыт на реконструкцию с 2019 года, состоится 18 декабря в 11:00, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэрия Воронежа © ИА REGNUM

Таким образом, уже в ближайшие выходные жители Воронежа могут побывать в обновлённом парке. В «техническом» режиме парк будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00.

«Торжественное открытие будет весной 2022 года, когда запустим фонтанную установку, когда зазеленеют растения. После зимы мы проведем дефектовку, устраним все выявленные недочеты — это требует любой объект благоустройства, отмоем парк и после этого будем приглашать воронежцев на праздничные мероприятия, если позволит эпидобстановка», — ранее заявлял мэр Вадим Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, парк «Орлёнок» в центре Воронежа был закрыт на реконструкцию в июне 2019 года. За это время сменилось два генеральных подрядчика. Изначально парк планировалось открыть для горожан в сентябре 2020 года, однако первый подрядчик из-за финансовых проблем контракт выполнить не смог. Сдачу парка перенесли на ноябрь 2020 года, а затем переносили ещё несколько раз.

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