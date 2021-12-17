Челябинск, 17 декабря, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Челябинске уволили лидера участковых уполномоченных полиции Яну Кириллову, которые борются за сохранение за ними служебных квартир. Эту информацию подтвердили журналистам в областном главке МВД.

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Увольнение состоялось 16 декабря. Основанием для этого стало грубое нарушение служебной дисциплины, которое выразилось в отсутствии сотрудницы по месту службы.

Как сообщало ИА REGNUM, участковые активно борются за своё жильё с лета. Они обращались к президенту России Владимиру Путину, а также к главам СКР и МВД Александру Бастрыкину и Владимиру Колокольцеву.