Грозный, , 13:50 — REGNUM В Чечне появилось дерево, которое представляет собой точную копию растения, в тени которого отдыхал пророк Мухаммад. Его установили перед мечетью «Сердце Чечни», которая носит имя первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Копия создана с помощью 3D-технологий, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Чечня. Грозный

Он рассказал, что увидел впервые дерево, которому, по преданию, более 1500 лет, во время поездки в Иорданию. Впечатлившись увиденным, чеченский лидер захотел, «чтобы у жителей и гостей республики было реальное представление об удивительном дереве, которое уже на протяжении 15 веков стоит, покрытое густой листвой, и всем своим видом напоминает о жизни пророка».

По словам Кадырова, для мусульман каждый предмет, к которому прикасался пророк Мухаммад, «имеет глубокое сакральное значение».

«Я искренне надеюсь, что каждый раз при виде смоделированного образца уникального дерева верующие станут чаще произносить салаваты, усерднее молиться и укреплять свой иман», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».