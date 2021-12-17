Москва, 17 декабря, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Врач-стоматолог, пострадавший в результате нападения пациента в клинике на севере Москвы, скончался в больнице. Сообщение об этом опубликовано 17 декабря в телеграм-канале столичной прокуратуры.

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«41-летний потерпевший скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 13 декабря. В частную стоматологию на Ясном проезде пришёл 59-летний мужчина, лечившийся здесь ранее. Он напал на одного из сотрудников с ножом и ранил его. Врача госпитализировали, нападавшего задержали. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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