Кишинёв, 17 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Священнослужитель Молдавско-Кишинёвской митрополии православной церкви из села Секэрень (Хынчештский район, Молдавия) отказался провести обряд отпевания умершей женщины, которая ранее привилась от COVID-19. Об этом 17 декабря сообщает газета Zirul de Garda.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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«Я не буду их хоронить. Я не хочу брать на себя такой смертный грех», — сказал представитель церкви журналистам.

Сообщается, что родственники усопшей для её похорон обратились к священнослужителю из другого села. В митрополии сообщили журналистам, что выступают против такого отношения к вакцинам, но священник всё равно не изменил своего решения.

Он в беседе с журналистами сказал, что его не интересует мнение митрополита, и он в богослужении будет опираться на те духовные знания, которые получил. Клирик также отметил, что умершая женщина не ходила в церковь, что, по его мнению, также не позволяет отпевать её тело.