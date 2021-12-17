Москва, 17 декабря 2021, 13:47 — REGNUM Первые 12 тыс. доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» выпустили в гражданский оборот, говорится в аккаунте вакцины в Instagram.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее центре в центре «Вектор» оценили эффективность вакцин от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» против штамма «Омикрон».
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